Азербайджан, США и Армения создали трехсторонние рабочие группы по проекту TRIPP

Азербайджан, США и Армения приступили к работе трехсторонних технических групп по планированию реализации проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP).

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении правительств трех стран.

В запуске рабочих групп приняли участие помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Брендан Ханрахан, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов и заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян.

Как отмечается в заявлении, новый формат объединяет представителей государственных структур и технических экспертов трех стран для совместной работы над развитием региональных транспортных связей, укреплением долгосрочной стабильности и расширением экономического сотрудничества.

Стороны договорились создать первые две трехсторонние рабочие группы, которые займутся вопросами транспорта и передачи электроэнергии.

Подчеркивается, что деятельность этих групп позволит решить сложные технические вопросы и перейти к следующим этапам реализации TRIPP, включая его интеграцию с другой региональной инфраструктурой.

Участники также подтвердили приверженность скорейшему практическому запуску всех компонентов проекта.