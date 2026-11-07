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    Азербайджан, США и Армения создали трехсторонние рабочие группы по проекту TRIPP

    Внешняя политика
    • 07 ноября, 2026
    • 05:08
    Азербайджан, США и Армения создали трехсторонние рабочие группы по проекту TRIPP

    Азербайджан, США и Армения приступили к работе трехсторонних технических групп по планированию реализации проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP).

    Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении правительств трех стран.

    В запуске рабочих групп приняли участие помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Брендан Ханрахан, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов и заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян.

    Как отмечается в заявлении, новый формат объединяет представителей государственных структур и технических экспертов трех стран для совместной работы над развитием региональных транспортных связей, укреплением долгосрочной стабильности и расширением экономического сотрудничества.

    Стороны договорились создать первые две трехсторонние рабочие группы, которые займутся вопросами транспорта и передачи электроэнергии.

    Подчеркивается, что деятельность этих групп позволит решить сложные технические вопросы и перейти к следующим этапам реализации TRIPP, включая его интеграцию с другой региональной инфраструктурой.

    Участники также подтвердили приверженность скорейшему практическому запуску всех компонентов проекта.

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    Azərbaycan, ABŞ və Ermənistan TRIPP layihəsi üzrə üçtərəfli işçi qrup yaradıb
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