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    NYT: Новый глава аппарата Белого дома призывал Трампа завершить войну с Ираном

    Другие страны
    • 07 ноября, 2026
    • 04:15
    NYT: Новый глава аппарата Белого дома призывал Трампа завершить войну с Ираном

    Новый глава аппарата Белого дома Стивен Миллер рекомендовал президенту США Дональду Трампу завершить военный конфликт с Ираном.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

    По сведениям издания, продвигая свою кандидатуру на должность главы аппарата Белого дома, Миллер заявлял о необходимости прекратить войну с Ираном, которую часть сторонников Трампа восприняла как предательство.

    При этом ранее Миллер, занимавший пост заместителя главы аппарата Белого дома, неоднократно публично выступал в поддержку политики американского президента в отношении Ирана.

    Стивен Миллер Дональд Трамп Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    NYT: Ağ Evin yeni Aparat rəhbəri Trampı İranla müharibəyə son qoymağa çağırıb
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