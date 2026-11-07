NYT: Новый глава аппарата Белого дома призывал Трампа завершить войну с Ираном
Другие страны
- 07 ноября, 2026
- 04:15
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Новый глава аппарата Белого дома Стивен Миллер рекомендовал президенту США Дональду Трампу завершить военный конфликт с Ираном.
Как передает Report, об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.
По сведениям издания, продвигая свою кандидатуру на должность главы аппарата Белого дома, Миллер заявлял о необходимости прекратить войну с Ираном, которую часть сторонников Трампа восприняла как предательство.
При этом ранее Миллер, занимавший пост заместителя главы аппарата Белого дома, неоднократно публично выступал в поддержку политики американского президента в отношении Ирана.
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NYT: Новый глава аппарата Белого дома призывал Трампа завершить войну с ИраномДругие страны