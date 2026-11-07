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    NYT: Ağ Evin yeni Aparat rəhbəri Trampı İranla müharibəyə son qoymağa çağırıb

    Digər ölkələr
    • 07 noyabr, 2026
    • 04:35
    NYT: Ağ Evin yeni Aparat rəhbəri Trampı İranla müharibəyə son qoymağa çağırıb

    Ağ Evin yeni Aparat rəhbəri Stiven Miller ABŞ Prezidenti Donald Trampa İranla hərbi münaqişəyə son qoymağı tövsiyə edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "The New York Times" qəzeti mənbələrə istinadən xəbər verib.

    Məlumata görə, Miller Ağ Evin Aparat rəhbəri vəzifəsinə namizədliyini irəli sürülərkən Trampın bəzi tərəfdarlarının xəyanət kimi qəbul etdiyi İranla müharibəyə son qoymağın vacibliyindən danışıb.

    Bununla belə, Miller əvvəllər Ağ Evin Aparat rəhbərinin müavini vəzifəsində çalışarkən ABŞ Prezidentinin İrana qarşı siyasətini dəfələrlə açıq şəkildə dəstəkləyib.

    Stiven Miller Donald Tramp ABŞ-İran münaqişəsi Ağ Ev (Vaşinqton)
    NYT: Новый глава аппарата Белого дома призывал Трампа завершить войну с Ираном
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