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В воскресенье ожидаются дожди и ветер

В воскресенье ожидаются дожди и ветер 6 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.
Экология
5 июля 2025 г. 12:53
В воскресенье ожидаются дожди и ветер

6 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщили Report в Национальной службой гидрометеорологии, в течение дня в некоторых местах временами возможны дожди.

Временами усиливающийся северо-западный ветер к вечеру ослабнет. Температура воздуха ночью составит 19-22°, днем 24-27° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 60-70%.

В районах Азербайджана местами временами ожидаются дожди, грозы. В отдельных местах возможны интенсивные ливни, град. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Западный ветер местами периодически будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 19-22°, днем 25-30° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 12-17° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Bazar günü yağış yağacaq, külək əsəcək

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