Завтра в Азербайджане ожидается дождь

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологиии, утром и вечером в некоторых частях полуострова возможны кратковременные небольшие дожди, северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем ​​- 28-33° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 758 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 65-70% ночью и ​​40-45% днем.

В большинстве регионов Азербайджана погода будет преимущественно без осадков, однако днем ​​в некоторых горных районах возможны кратковременные ливни, грозы и град. будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем - ​​31-36° тепла, в горах ночью - 5-10° тепла, днем - ​​18-23° тепла.