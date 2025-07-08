Завтра в Азербайджане ожидается дождь

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологиии, утром и вечером в некоторых частях полуострова возможны кратковременные небольшие дожди, северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.
Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем - 28-33° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 758 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 65-70% ночью и 40-45% днем.
В большинстве регионов Азербайджана погода будет преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные ливни, грозы и град. будет дуть умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем - 31-36° тепла, в горах ночью - 5-10° тепла, днем - 18-23° тепла.