Завтра ожидается 38-градусная жара

В Азербайджане 10 июля в некоторых местах ожидается 38 градусов жары.

В Азербайджане 10 июля в некоторых местах ожидается 38 градусов жары.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых частях полуострова возможен кратковременный небольшой дождь. Северо-западный ветер утром сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем 30-35° тепла. Атмосферное давление 757 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-70%, днем 45-50%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах возможен кратковременный ливневый дождь, гроза, град. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 33-38° тепла, в горах ночью 11-16°, днем 20-25° тепла.