В Баку и регионах наблюдаются дожди и сильный ветер, высота морских волн достигает 4,2 м

В ряде районов Азербайджана, по данным на 9:00 6 июля, сохраняется ветреная и дождливая погода.

В ряде районов Азербайджана, по данным на 9:00 6 июля, сохраняется ветреная и дождливая погода.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

Количество выпавших осадков в Гяндже составило 8 мм, в Гахе - 7, в Шаруре и Гёйгёле - 4, в Шеки (Кишчай), Загатале, Балакене, Шамкире, Гядабее, Товузе и Шахдаге - 2, в Нахчыване, Дашкесане, Гёранбое и Нафталане - 3, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 1 мм.

Максимальная скорость северо-западного ветра достигает в Баку и на Абшеронском полуострове 28 м/с, в Шаруре и Нефтчале - 20, в Джульфе - 19, в Шамахе и Нафталане - 18 м/с.

Высота морских волн составляет 4,2 метра.

Ожидается, что нестабильная погода на территории страны продлится до утра 7 июля.