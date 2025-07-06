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В Баку и регионах ожидаются дожди, в высокогорных районах возможен град

В Баку и регионах ожидаются дожди, в высокогорных районах возможен град 7 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается в основном бездождливая погода. Однако в ночь с 6 на 7 июля и утром в некоторых местах возможны кратковременные дожди.
Экология
6 июля 2025 г. 12:34
В Баку и регионах ожидаются дожди, в высокогорных районах возможен град

7 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается в основном бездождливая погода. Однако в ночь с 6 на 7 июля и утром в некоторых местах возможны кратковременные дожди.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Умеренный северо-западный ветер сменится северо-восточным ветром днем.

Температура воздуха ночью составит 19-23°C, а днем — 27-31°C. Атмосферное давление будет 759 мм рт. ст. Относительная влажность ночью — 60-70%, днем — 45-55%.

В районах Азербайджана в некоторых местах ожидаются кратковременные дожди с грозами. В основном в горных и предгорных районах возможны кратковременные ливни с градом. К вечеру дожди постепенно прекратятся во многих районах. Ночью и утром в некоторых местах будет туман. Ожидается умеренный западный ветер.

Температура воздуха в районах ночью составит 19-23°C, днем — 28-33°C, в горах ночью — 10-15°C, днем — 15-20°C.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda və rayonlarda yağış yağacaq, yüksək dağlıq ərazilərə dolu düşəcək

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