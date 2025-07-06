В Кении обнаружили дерево, способное превращать СО2 в почвенные карбонаты

Почвоведы и биологи из Европы и Кении выяснили

Почвоведы и биологи из Европы и Кении выяснили, что один из видов фиговых деревьев, произрастающих на территории Кении и других стран Восточной Африки, способен поглощать углекислый газ из атмосферы и запасать его в почве в виде отложений карбонатов. Посадки подобных растений могут быть особенно полезными для борьбы с глобальным потеплением.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Европейской ассоциации геохимии (EAG).

"Мы давно знали, что некоторые растения способны формировать кристаллы карбонатов, однако их возможная роль в борьбе с глобальным потеплением еще не оценивалась. К примеру, если мы будем бороться с изменением климата путем высадки каких-то плодовых деревьев, мы можем выбрать для этого те виды флоры, которые будут не только превращать СО2 в органику, но и в неорганический карбонат кальция", - заявил старший научный сотрудник Цюрихского университета (Швейцария) Майкл Роули, чьи слова приводит пресс-служба EAG.

Роули и другие ученые выяснили, что на эту роль хорошо подходит фиговое дерево вида Ficus wakefieldii, произрастающее в центральных регионах Кении. В клетках этого растения очень активна цепочка ферментов, отвечающая за формирование молекул щавелевой кислоты, которая активно взаимодействует с кальцием и формирует нерастворимые гранулы и частицы, которые постепенно накапливаются внутри стеблей и корней растений, а также на поверхности коры.

Когда такие частицы попадают в почву, щавелевая кислота расщепляется микробами, что приводит к формированию частиц карбоната кальция, из которого состоят мел, раковины моллюсков и различные природные минералы. Молекулы карбонатов разлагаются значительно медленнее, чем почвенная органика, благодаря чему углерод изымается из атмосферы на очень длительный срок.

Проведенные исследователями наблюдения за посадками трех видов фиговых деревьев в Кении, а также опыты на американском синхротроне SSRL указали на то, что быстрее всего процесс формирования кристаллов из солей щавелевой кислоты протекает в стволах и корнях Ficus wakefieldii. Сейчас ученые детально измеряют, как много СО2 поглощает это дерево, а также как много фиговых плодов оно производит, что необходимо для получения точной оценки, какую пользу принесут его посадки для климата Земли и мировой экономики.

Многие климатологи предполагают, что глобальное потепление можно будет остановить только в том случае, если человечество уже в ближайшие годы уменьшит уровень выбросов до нуля или даже начнет изымать углекислый газ из атмосферы. Для реализации подобных планов химики и инженеры разрабатывают катализаторы и системы, способные фиксировать CO2 и превращать его в полезные вещества или горные породы, а дипломаты прорабатывают планы по массовой высадке деревьев.