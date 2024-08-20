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Илон Маск заявил о готовности присоединиться к администрации Трампа

Илон Маск заявил о готовности присоединиться к администрации Трампа Американский миллиардер Илон Маск выразил готовность войти в администрацию Дональда Трампа в случае его победы на предстоящих президентских выборах в США. Как передает Report со ссылкой на профиль Маска X.com, Маск сообщил об этом в своей публикации в соц
Другие страны
20 августа 2024 г. 09:52
Илон Маск заявил о готовности присоединиться к администрации Трампа

Американский миллиардер Илон Маск выразил готовность войти в администрацию Дональда Трампа в случае его победы на предстоящих президентских выборах в США.

Как передает Report со ссылкой на публикацию Маска в соцсети Х.

"Я готов служить", - написал Маск, добавив к своему сообщению сгенерированное нейросетью изображение, на котором он предстает в роли главы "департамента эффективности госуправления" (DOGE).

Ранее Трамп заявил, что планирует предложить Маску место в своей администрации, отметив, что предприниматель мог бы занять должность советника президента или стать членом кабинета министров.

Маск неоднократно критиковал политику демократа Камалы Харрис, кандидата в президенты США, называя ее "марионеткой" Александра Сороса, сына известного финансиста Джорджа Сороса. Маск также считает, что идеология Харрис ведет "к вымиранию человечества".

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Версия на азербайджанском языке İlon Mask Trampın administrasiyasında təmsil olunmaq istəyir
Версия на английском языке Musk says 'willing' to join Trump administration

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