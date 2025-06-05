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Португалия обыграла Германию в 1/2 финала Лиги наций

Португалия обыграла Германию в 1/2 финала Лиги наций Сборная Португалии по футболу со счетом 1:2 обыграла команду Германии в полуфинальном матче Лиги наций УЕФА.
Футбол
5 июня 2025 г. 01:07
Португалия обыграла Германию в 1/2 финала Лиги наций

Сборная Португалии по футболу со счетом 1:2 обыграла команду Германии в полуфинальном матче Лиги наций УЕФА.

Как сообщает Report, встреча прошла на стадионе "Арена Мюнхен" в Германии, матч судила бригада под руководством словенца Славко Винчича.

На 48-й минуте Флориан Вирц вывел сборную Германии вперед. На 63-й минуте счет сравнял Шику Консейсау. На 68-й минуте Криштиану Роналду забил победный гол.

За шесть туров группового этапа Лиги наций Германия успела одержать четыре победы при двух ничейных исходах: в матчах с Нидерландами (2:2, 1:0), Венгрией (5:0, 1:1) и Боснией и Герцеговиной (2:1, 7:0). Немецкая команда вышла в 1/4 финала, где по сумме двух матчей одолела сборную Италии — 2:1 и 3:3.

Национальная команда Португалии тоже одержала четыре победы при двух ничьих на групповой стадии. Она сыграла с Хорватией (2:1, 1:1), Польшей (3:1, 5:1) и Шотландией (2:1, 0:0). В 1/4 финала португальская команда прошла Данию — 0:1 и 5:2.

В другой части сетки сыграют Испания и Франция. Эта игра состоится 5 июня, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке Millətlər Liqası: Almaniyanı məğlub edən Portuqaliya millisi finalda

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