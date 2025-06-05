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Белый дом: Трамп запретит въезд в США гражданам 12 стран

Белый дом: Трамп запретит въезд в США гражданам 12 стран Американский лидер Дональд Трамп с понедельника запретил въезд в США гражданам 12 стран и ввел частичные ограничения для жителей еще 7 государств.
Другие страны
5 июня 2025 г. 04:12
Белый дом: Трамп запретит въезд в США гражданам 12 стран

Американский лидер Дональд Трамп с понедельника запретил въезд в США гражданам 12 стран и ввел частичные ограничения для жителей еще 7 государств.

Как передает Report, об этом говорится в тексте распространенной Белым домом прокламации президента.

Полный запрет будет действовать в отношении граждан Афганистана, Гаити, Ирана, Йемена, Ливии, Мьянмы, Республики Конго, Сомали, Судана, Чада, Экваториальной Гвинеи и Эритреи. Ограничения вступят в силу в понедельник, 9 июня в 00:01 по времени восточного побережья США (08:01 по бакинскому).

Кроме того, частичные ограничения будут введены в отношении граждан Бурунди, Венесуэлы, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того и Туркменистана. Ограничения будут действовать в отношении определенных типов виз для каждой из этих стран.

В документе отмечается, что выданные до вступления в силу этого указа визы продолжат действовать.

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Версия на азербайджанском языке Tramp 12 ölkənin vətəndaşlarının ABŞ-yə girişini qadağan edib

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