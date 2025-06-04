Марк Альфельди-Борусс: Соглашение SOCAR и MOL открывает новый этап энергопартнерства Баку и Будапешта - ИНТЕРВЬЮ

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На фоне растущей потребности Европы в диверсификации энергетических источников и маршрутов поставок Венгрия рассматривает Азербайджан как одного из ключевых стратегических партнеров. Официальный Будапешт не только укрепляет долгосрочные связи с азербайджанскими энергетическими структурами, но и активно участвует в новых трансграничных проектах - от поставок газа до реализации "Зеленого энергетического коридора".

В интервью Report заместитель государственного секретаря по энергетической политике Министерства энергетики Венгрии Марк Альфельди-Борусс рассказал о значении последнего соглашения между Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и MOL Group, стратегических целях Венгрии в области энергетической безопасности, а также о перспективах "зеленой энергетики" в партнерстве с Азербайджаном.

Представляем интервью читателям:

- Как вы оцениваете соглашение, подписанное вчера между SOCAR и MOL в рамках 30-го Бакинского энергетического форума? Какое влияние оно может оказать на Венгрию в краткосрочной и долгосрочной перспективе?

- Партнерство между MOL Group и SOCAR имеет уже пятилетнюю историю. Первое соглашение между компаниями было подписано пять лет назад, и в его рамках уже реализуется совместный проект в Азербайджане.

Новое соглашение - это вторая по значимости, а возможно, даже более масштабная инициатива. MOL Group является ключевым поставщиком нефти в Венгрию. Это венгерская компания с управлением из Венгрии, активно работающая в Центральной и Восточной Европе. Она снабжает нефтью не только Венгрию, но и Словакию, а также ведет деятельность в соседних странах, где располагаются три ее нефтеперерабатывающих завода.

Для MOL жизненно важно иметь разнообразные источники и маршруты поставок. В этом смысле сотрудничество с SOCAR и выход на азербайджанский рынок играют важную роль в обеспечении энергетической устойчивости и долгосрочной надежности поставок.

Кроме того, государственная компания MVM Group также развивает связи с Азербайджаном. В прошлом году она приобрела 5% долю в газоконденсатном месторождении "Шахдениз". Это еще один шаг в направлении диверсификации поставок энергоресурсов в Венгрию.

- На ваш взгляд, какую роль играет Азербайджан в обеспечении энергетической безопасности Европы и участии Венгрии в этом процессе?

- Как я уже отметил, у нас есть два конкретных энергетических проекта с азербайджанскими партнерами - с MOL Group и MVM Group в сфере углеводородов. Для Венгрии, которая импортирует около 70% своих энергетических ресурсов, критически важно диверсифицировать как источники, так и маршруты поставок, потому что страна зависит от этих ресурсов и уязвима с точки зрения обеспечения энергией.

В этом контексте мы все больше рассчитываем на Азербайджан как надежного и стабильного партнера. Мы высоко оцениваем потенциал дальнейшего развития сотрудничества.

Хорошая новость заключается в том, что диверсификация теперь возможна не только в сфере традиционных ресурсов, но и в области "зеленой энергетики" - благодаря инициативе "Зеленый энергетический коридор". Мы рассчитываем, что примерно 4 гигаватта ветровой и солнечной энергии, производимой в Азербайджане и в регионе Каспийского моря, смогут поступать на европейский рынок, с конечным пунктом назначения в Венгрии. Это важный шаг в направлении перехода к устойчивой энергетике.

- Ведутся ли в настоящее время переговоры о расширении поставок азербайджанского газа в Венгрию?

- Да, переговоры между двумя странами продолжаются на постоянной основе. Проекты с MOL Group и MVM Group - это лишь первые шаги. Мы надеемся, что в ближайшей перспективе эти относительно небольшие объемы поставок будут увеличены. Венгрия заинтересована в развитии устойчивых и надежных энергетических связей с Азербайджаном.