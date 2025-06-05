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Спикер парламента заявил о прямом вмешательстве посла ЕС в выборы в Грузии

Спикер парламента заявил о прямом вмешательстве посла ЕС в выборы в Грузии Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил посла Европейского Союза в Тбилиси Павла Герчинского в прямом вмешательстве в выборы, проведенные в стране.
В регионе
5 июня 2025 г. 02:55
Спикер парламента заявил о прямом вмешательстве посла ЕС в выборы в Грузии

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил посла Европейского Союза в Тбилиси Павла Герчинского в прямом вмешательстве в выборы, проведенные в стране.

Как сообщает местное бюро Report, об этом председатель грузинского законодательного органа заявил, выступая в программе "Тема дня" на телеканале 1TV.

По словам спикера, Герчинский за 22 дня до выборов продемонстрировал позицию против одной из сторон, назвав предвыборные баннеры правящей партии "Грузинская мечта" "позорными и ужасными".

Он добавил, что это противоречит нормам международного права, в том числе статье 41 Венской конвенции о дипломатических отношениях.

"В обмен на привилегии, которые дипломат имеет в стране, такие как неприкосновенность, освобождение от налогов и т. д., у него есть только одна обязанность: не вмешиваться во внутренние дела. То, что посол ЕС за несколько дней до выборов напрямую обращается к избирателям и обвиняет правительство в препятствовании европейской интеграции, не соответствует дипломатическому поведению", - сказал Папуашвили.

Он отметил, что Грузия является суверенным и независимым государством, и ни один посол не должен вмешиваться во внутренние политические процессы в стране.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın spikeri: Avropa İttifaqının səfiri seçkiyə müdaxilə edib

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