Спикер парламента заявил о прямом вмешательстве посла ЕС в выборы в Грузии

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил посла Европейского Союза в Тбилиси Павла Герчинского в прямом вмешательстве в выборы, проведенные в стране.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил посла Европейского Союза в Тбилиси Павла Герчинского в прямом вмешательстве в выборы, проведенные в стране.

Как сообщает местное бюро Report , об этом председатель грузинского законодательного органа заявил, выступая в программе "Тема дня" на телеканале 1TV.

По словам спикера, Герчинский за 22 дня до выборов продемонстрировал позицию против одной из сторон, назвав предвыборные баннеры правящей партии "Грузинская мечта" "позорными и ужасными".

Он добавил, что это противоречит нормам международного права, в том числе статье 41 Венской конвенции о дипломатических отношениях.

"В обмен на привилегии, которые дипломат имеет в стране, такие как неприкосновенность, освобождение от налогов и т. д., у него есть только одна обязанность: не вмешиваться во внутренние дела. То, что посол ЕС за несколько дней до выборов напрямую обращается к избирателям и обвиняет правительство в препятствовании европейской интеграции, не соответствует дипломатическому поведению", - сказал Папуашвили.

Он отметил, что Грузия является суверенным и независимым государством, и ни один посол не должен вмешиваться во внутренние политические процессы в стране.