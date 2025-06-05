Маск призвал полностью переделать предложенный Трампом проект бюджета США

Американский предприниматель Илон Маск, недавно покинувший администрацию США, призвал американские власти разработать новый проект бюджета, так как нынешний вариант существенно повысит госдолг.

Американский предприниматель Илон Маск, недавно покинувший администрацию США, призвал власти страны разработать новый проект бюджета, так как нынешний вариант существенно повысит госдолг.

Как передает Report , об этом миллиардер написал в соцсети Х.

"Нужно подготовить новый проект бюджета. Он не должен предусматривать масштабного роста госдолга", - указал Маск.

До этого президент США Дональд Трамп высказался в соцсети Truth Social за отказ от ограничения объемов госдолга в связи с риском возникновения экономических трудностей.

"Лимит госдолга нужно полностью отменить. Это предотвратит экономическую катастрофу. Рад сообщить, что спустя все эти годы нашлось то, по поводу чего я согласен с сенатором Элизабет Уоррен", - говорится в публикации. Член Сената заявляла, что от лимита на госдолг "нужно избавиться навсегда".