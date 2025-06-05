WSJ: США перенаправили на свои нужды обещанные Киеву компоненты для ракет

Шеф Пентагона Пит Хегсет распорядился перенаправить на нужды ВВС США предназначенные для Украины взрыватели для ракет.

Шеф Пентагона Пит Хегсет распорядился перенаправить на нужды ВВС США предназначенные для Украины взрыватели для ракет.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, на прошлой неделе Хегсет уведомил Конгресс об этом решении.

Уточняется, что взрыватели для ракет наземного базирования, которые Украина применяет для перехвата беспилотников, будут перенаправлены подразделениям ВВС США на Ближнем Востоке.

Данное решение Вашингтона, как отмечает издание, показывает ослабление приверженности администрации президента США Дональда Трампа оказанию военной помощи Киеву.