СМИ: ЕС направит €335 млрд из фонда борьбы с COVID-19 на оборонные расходы

Европейский союз разрешил странам - членам сообщества перенаправить €335 млрд из Фонда восстановления и повышения устойчивости, созданного для преодоления последствий пандемии COVID-19, на финансирование оборонных проектов.

Европейский союз разрешил странам - членам сообщества перенаправить €335 млрд из Фонда восстановления и повышения устойчивости, созданного для преодоления последствий пандемии COVID-19, на финансирование оборонных проектов.

Как сообщает Report со ссылкой на Politico, Еврокомиссия установила крайний срок до августа 2026 года для реализации этой программы.

Отмечается, что лишь выполнив ряд требований и целей, страны могут претендовать на доступ к средствам из фонда.

В 2021 году деньги из Фонда восстановления и повышения устойчивости планировалось направить на климатические программы и цифровые технологии. Издание утверждает, что финансирование оборонных проектов отражает радикальное изменение приоритетов ЕС со времен пандемии.