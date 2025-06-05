О нас

СМИ: ЕС направит €335 млрд из фонда борьбы с COVID-19 на оборонные расходы

СМИ: ЕС направит €335 млрд из фонда борьбы с COVID-19 на оборонные расходы Европейский союз разрешил странам - членам сообщества перенаправить €335 млрд из Фонда восстановления и повышения устойчивости, созданного для преодоления последствий пандемии COVID-19, на финансирование оборонных проектов.
Другие страны
5 июня 2025 г. 00:40
СМИ: ЕС направит €335 млрд из фонда борьбы с COVID-19 на оборонные расходы

Европейский союз разрешил странам - членам сообщества перенаправить €335 млрд из Фонда восстановления и повышения устойчивости, созданного для преодоления последствий пандемии COVID-19, на финансирование оборонных проектов.

Как сообщает Report со ссылкой на Politico, Еврокомиссия установила крайний срок до августа 2026 года для реализации этой программы.

Отмечается, что лишь выполнив ряд требований и целей, страны могут претендовать на доступ к средствам из фонда.

В 2021 году деньги из Фонда восстановления и повышения устойчивости планировалось направить на климатические программы и цифровые технологии. Издание утверждает, что финансирование оборонных проектов отражает радикальное изменение приоритетов ЕС со времен пандемии.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Азербайджана позвонил президенту ОАЭ
Президент Азербайджана позвонил президенту ОАЭ
30 мая 2025 г. 19:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi