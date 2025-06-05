В России заявили о "серьезных сложностях" с системой гражданских убежищ

Атака на аэропорты стратегической авиации в Мурманской и Иркутской областях РФ свидетельствует, что даже отдаленным регионам необходима развитая система гражданских убежищ, однако с этим сегодня серьезные сложности.

Атака на аэропорты стратегической авиации в Мурманской и Иркутской областях РФ свидетельствует, что даже отдаленным регионам необходима развитая система гражданских убежищ, однако с этим сегодня серьезные сложности.

Как передает Report , об этом заявил "Парламентской газете" член Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Владимир Винницкий.

Он уточнил, что, согласно нормативам, на одного человека должно приходиться 0,5 квадратного метра площади в убежище, если вероятная угроза длится не более 24 часов, и один метр — если более.

"Применительно к Москве, например, это означает обустройство 13 квадратных километров убежищ. Москва возможно, норматив и соблюдает. Но в других городах картина не такая обнадеживающая. В Екатеринбурге, например, одном из наших крупнейших промышленных центров, на 1 января 2025 года было 907 защитных сооружений, причем готовых к приему граждан из них всего 97 и еще 105 готовых ограниченно. В Санкт-Петербурге, по данным СМИ, 4 633 убежища. Из них готово всего 257 — это чуть больше пяти процентов. 849 готовы ограничено, 3 557 не готовы вообще", - констатировал В.Винницкий.

Напомним, что 1 июня Минобороны РФ сообщило об атаках украинских FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Это стало крупнейшей атакой по военной инфраструктуре в глубине российской территории.