Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции

Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции

В рамках борьбы с коррупцией высшие органы аудита, к которым в Азербайджане относится Счетная палата, обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов и обеспечивать тесное взаимодействие с органами, уполномоченными вести расследования.

Об этом заявил начальник отдела аудита государственных доходов и сфер экономики Счетной палаты Азербайджана Азим Абасов в своем комментарии Report.

"Одна из ключевых функций высших органов аудита в противодействии коррупции - это укрепление общественных институтов. Счетная Палата является одной из опор национальной системы добропорядочности, то есть управления, основанного на принципах прозрачности, честности и подотчетности", - подчеркнул Абасов.

По его словам, предотвращение коррупции - более эффективный подход, чем ее выявление постфактум. Деятельность высших органов аудита в этом направлении многогранна: необходимо учитывать риски коррупции и злоупотреблений уже на этапе планирования проверок, своевременно и открыто представлять результаты общественности, усиливать просвещение в этой сфере и совершенствовать антикоррупционные инструменты.

"В то же время крайне важно создавать безопасные механизмы для информаторов и обеспечивать тесное сотрудничество с органами, уполномоченными вести расследования", - отметил представитель палаты.

Абасов пояснил, что в ряде стран, включая Азербайджан, высшие органы аудита не наделены полномочиями расследовать преступления - этим занимаются правоохранительные органы. При выявлении в ходе проверок обоснованных подозрений в коррупции, материалы передаются следственным органам для дальнейшего разбирательства. Сотрудники органов аудита при необходимости могут выступать в качестве свидетелей в суде.

Эксперт считает, что эффективность органов аудита в выявлении коррупции и других нарушений напрямую связана со стратегией их деятельности. Методологии должны постоянно обновляться, а профессионализм и квалификация сотрудников - повышаться. "Успех измеряется не только техническими процедурами, но и знаниями и навыками человеческих ресурсов", - подчеркнул Абасов.

Он также отметил, что сотрудники органов аудита должны обладать такими качествами, как честность и приверженность этическим принципам. Для этого необходимо постоянное саморазвитие, недопущение конфликта интересов, а также письменное подтверждение этических обязательств со стороны сотрудников.