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Ученые доказали, что жесткие диеты могут вызывать депрессию

Ученые доказали, что жесткие диеты могут вызывать депрессию Соблюдение низкокалорийной диеты повышает вероятность возникновения симптомов депрессии. К такому выводу пришли ученые из Университета Торонто.
Здоровье
5 июня 2025 г. 04:50
Ученые доказали, что жесткие диеты могут вызывать депрессию

Соблюдение низкокалорийной диеты повышает вероятность возникновения симптомов депрессии. К такому выводу пришли ученые из Университета Торонто.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале BMJ Nutrition Prevention & Health.

Работа была основана на данных 28 тысяч взрослых добровольцев, ранее принимавших участие в Национальном исследовании здоровья и питания США. Испытуемых разделили на группы в зависимости от характера питания. Оказалось, что те, кто придерживался диеты с сильным ограничением калорий, чаще страдали от психоэмоциональных нарушений. Особому риску были подвержены мужчины и люди с избыточным весом.

Жесткие диеты также были связаны с усилением когнитивно-аффективных проявлений — например, нарушением эмоционального фона и негативными мыслями. Ограничение отдельных питательных веществ (жиры или углеводы) чаще сопровождалось соматическими симптомами: тревожностью, напряжением и беспокойством.

По словам ученых, новые данные идут вразрез с более ранними исследованиями, согласно которым низкокалорийная диета способствует улучшению психического здоровья. Как поясняют авторы, прежние выводы основывались на клинических испытаниях, в которых участники получали сбалансированное и тщательно спланированное питание под контролем специалистов.

В реальной жизни худеющие нередко сталкиваются с дефицитом важных веществ, что может негативно сказываться на их психоэмоциональном состоянии.

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Версия на азербайджанском языке Sərt pəhrizlər depressiyaya səbəb ola bilər

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