Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение

В рамках визита делегации Национального налогового и таможенного управления Венгрии (NTCA) в Азербайджан, который состоится с 16 по 19 июня, планируется подписание соглашения о таможенном сотрудничестве.

В рамках визита делегации Национального налогового и таможенного управления Венгрии (NTCA) в Азербайджан, который состоится с 16 по 19 июня, планируется подписание соглашения о таможенном сотрудничестве.

Об этом в интервью Report сказал заместитель комиссара по таможне и международным делам NTCA, бригадный генерал Кристоф Петер Бакаи (Kristóf Péter Bakai).

По словам К. Бакаи, в настоящее время ведется подготовка соглашения: "Этот документ станет важным шагом к институционализации нашего взаимодействия и послужит правовой основой для углубления двустороннего диалога. Соглашение предусматривает обмен знаниями и экспертизой, предоставление открытых нормативных и законодательных документов, а также научно-технической информации - за исключением сведений, которые подпадают под ограничения национального законодательства в области конфиденциальности или государственной тайны. Оно должно создать дополнительные условия для системного и прозрачного обмена информацией, особенно в вопросах правоприменения и борьбы с таможенными нарушениями".

Как сообщил генерал, делегация NTCA также примет участие в Генеральной ассамблее Внутриевропейской организации налоговых администраций (IOTA), которая пройдет с 17 по 19 июня в Баку.

"Азербайджан в этом году председательствует в IOTA, и мы рассматриваем участие в этом мероприятии как отличную возможность для расширения диалога, в том числе с таможенными органами. Основные цели визита - подведение итогов текущего сотрудничества, оценка достигнутых результатов и выработка дорожной карты дальнейшего взаимодействия", - сказал К. Бакаи.

C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.