Папуашвили: Такие агентства, как USAID и NED, стремятся подорвать демократические системы в разных странах

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в программе "Тема дня" на местном телеканале 1TV резко раскритиковал западные институты и прежнюю администрацию США.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в программе "Тема дня" на местном телеканале 1TV резко раскритиковал западные институты и прежнюю администрацию США.

Как сообщает местное бюро Report , спикер оценил понятие deep state ("глубинное государство") как неформальный механизм управления и заявил, что эта система лишена демократической легитимности.

"Когда мы говорим о 'глубинном государстве', мы имеем в виду неформальное управление, не имеющее демократической легитимности, но обладающее экономическими, финансовыми и бюрократическими рычагами. Через эту сеть реализуются определенные интересы олигархов", - указал он.

Спикер парламента, касаясь позиции президента США Дональда Трампа, заявил, что его шаги подтвердили мнения, ранее высказанные в Грузии.

"Мы говорили, что такие организации, как USAID и NED, преследуют цель подрыва демократических систем в других странах. Трамп это подтвердил и прекратил их финансирование. Он также заявил, что из бюджета США сотням медиа-организаций и тысячам журналистов выделялись средства для ведения пропаганды в интересах администрации [46-го президента США Джо] Байдена", - подчеркнул Шалва Папуашвили.

Он добавил, что в настоящее время финансирование таких медиа-организаций, как "Радио Свобода", осуществляется некоторыми странами Европейского Союза:

"'Радио Свобода" - это официальное пропагандистское медиа, созданное Центральным разведывательным управлением. Теперь же эту организацию финансируют европейские страны. Это еще раз показывает, что когда мы говорим о 'глубинном государстве', мы имеем в виду не случайное понятие, это реальный и влиятельный механизм", - заключил спикер.