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МЧС: Информации о пострадавших и разрушениях после землетрясения в Лерике не поступало

МЧС: Информации о пострадавших и разрушениях после землетрясения в Лерике не поступало В МЧС Азербайджана не поступало сведений о пострадавших и разрушениях после землетрясения в Лерикском районе.
Происшествия
5 июня 2025 г. 00:21
МЧС: Информации о пострадавших и разрушениях после землетрясения в Лерике не поступало

В МЧС Азербайджана не поступало сведений о пострадавших и разрушениях после землетрясения в Лерикском районе.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Согласно информации, поступившей в Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям из Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, 04.06.2025 в 23:32 по местному времени в Лерикском районе на глубине 17 км было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,6.

На данный момент в Министерство по чрезвычайным ситуациям не поступало информации о каких-либо разрушениях или пострадавших в результате землетрясения", - указали в МЧС.

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