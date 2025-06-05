МЧС: Информации о пострадавших и разрушениях после землетрясения в Лерике не поступало

В МЧС Азербайджана не поступало сведений о пострадавших и разрушениях после землетрясения в Лерикском районе.

В МЧС Азербайджана не поступало сведений о пострадавших и разрушениях после землетрясения в Лерикском районе.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Согласно информации, поступившей в Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям из Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, 04.06.2025 в 23:32 по местному времени в Лерикском районе на глубине 17 км было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,6.

На данный момент в Министерство по чрезвычайным ситуациям не поступало информации о каких-либо разрушениях или пострадавших в результате землетрясения", - указали в МЧС.