Гросси: Сирия предоставит МАГАТЭ доступ к бывшим ядерным объектам

Новые сирийские власти согласились немедленно предоставить инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) доступ к подозрительным ядерным объектам, которые функционировали во время правления Башара Асада.

Новые сирийские власти согласились немедленно предоставить инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) доступ к подозрительным ядерным объектам, которые функционировали во время правления Башара Асада.

Как передает Report , об этом в интервью агентству Associated Press сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Накануне глава МАГАТЭ провел переговоры с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и министром иностранных дел республики Асаадом аш-Шейбани.

Стороны подписали в Дамаске меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество в области продовольственной безопасности и борьбы с онкологическими заболеваниями.

По словам Гросси, международный регулятор намерен "полностью прояснить некоторые действия, которые имели место в прошлом и могли быть связаны с ядерным оружием".

Генеральный директор МАГАТЭ, выразив надежду на завершение инспекций в течение нескольких месяцев, назвал новое сирийское правительство "приверженным открытости миру и международному сотрудничеству".