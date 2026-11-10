Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию

    Внешняя политика
    • 10 ноября, 2026
    • 19:19
    Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 ноября по приглашению турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана прибыл в Турцию для участия в Саммите лидеров 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

    Как сообщает корреспондент Report из Антальи, в Международном аэропорту Антальи в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

    Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву встречали председатель Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым, заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) по связям с тюркским миром, депутат Великого национального собрания Турции Кюршад Зорлу, председатель парламентской комиссии по внешним связям Фуат Октай, депутат Великого национального собрания Турции Мевлют Чавушоглу, губернатор провинции Анталья Хулуси Шахин и другие официальные лица.

    Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию
    Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию
    Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию
    Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию
    Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию
    Ильхам Алиев Реджеп Тайип Эрдоган Азербайджан Турция COP31
    Фото
    Prezident İlham Əliyev Türkiyəyə səfərə gəlib
    Фото
    President Ilham Aliyev arrives in Türkiye for visit
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    20:16
    В Дублине более 5 тыс. полицейских обеспечат безопасность саммитов ЕС
    Другие страны
    20:06
    Венесуэла и ExxonMobil подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике
    Другие страны
    20:01
    Китай призвал Словакию содействовать развитию отношений с ЕС
    Другие страны
    19:54
    Дания предоставит новый оборонный пакет помощи Украине на 645 млн евро
    Другие страны
    19:35
    Зеленский: Трехсторонние переговоры в Абу-Даби были конструктивнымы и содержательными
    Другие страны
    19:19
    Фото
    Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию
    Внешняя политика
    19:16
    Макрон и Пашинян обсудили повестку стратегического партнерства Франции и Армении - Обновлено
    Другие страны
    19:06
    В Чехии студенты вышли на демонстрации в защиту медиа
    Другие страны
    18:47
    Нацбанк Казахстана впервые разместил токенизированные ноты на $22 млн
    В регионе
    Лента новостей