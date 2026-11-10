Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 ноября по приглашению турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана прибыл в Турцию для участия в Саммите лидеров 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

Как сообщает корреспондент Report из Антальи, в Международном аэропорту Антальи в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву встречали председатель Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым, заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) по связям с тюркским миром, депутат Великого национального собрания Турции Кюршад Зорлу, председатель парламентской комиссии по внешним связям Фуат Октай, депутат Великого национального собрания Турции Мевлют Чавушоглу, губернатор провинции Анталья Хулуси Шахин и другие официальные лица.