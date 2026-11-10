İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Prezident İlham Əliyev Türkiyəyə səfərə gəlib

    Xarici siyasət
    • 10 noyabr, 2026
    • 19:18
    Prezident İlham Əliyev Türkiyəyə səfərə gəlib

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın dəvəti ilə BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 31-ci sessiyasının (COP31) Liderlər Sammitində iştirak etmək üçün noyabrın 10-da Türkiyəyə səfərə gəlib.

    "Report"un Türkiyəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, Antalya Beynəlxalq Hava Limanında dövlətimizin başçısının şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

    Prezident İlham Əliyevi və birinci xanım Mehriban Əliyevanı Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Ağsaqqallar Şurasının sədri Binəli Yıldırım, Ədalət və İnkişaf Partiyası (AK Parti) sədrinin müavini, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü Kürşad Zorlu, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Xarici Əlaqələr Komissiyasının sədri Fuat Oktay, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü Mövlud Çavuşoğlu, Antalya şəhərinin valisi Hulusi Şahin və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar.

    Prezident İlham Əliyev Türkiyəyə səfərə gəlib
    Prezident İlham Əliyev Türkiyəyə səfərə gəlib
    Prezident İlham Əliyev Türkiyəyə səfərə gəlib
    Prezident İlham Əliyev Türkiyəyə səfərə gəlib
    Prezident İlham Əliyev Türkiyəyə səfərə gəlib

    İlham Əliyev Türkiyə Cümhuriyyəti
    Foto
    Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию
    Foto
    President Ilham Aliyev arrives in Türkiye for visit
    MiniBoss
    MiniBoss

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