Марко Рубио назвал абсурдными условия Ирана для завершения войны - Дополнено

Соединенные Штаты считают неприемлемыми условия, выдвигаемые Ираном на переговорах о завершении войны, и намерены постепенно усиливать экономическое давление на Тегеран.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в Париже по итогам встречи глав МИД стран "Группы семи" (G7).

"Иран очень хотел бы заключить сделку. Проблема в том, что условия, которые они продолжают выдвигать, являются абсурдными. Они сейчас, по сути, просто несерьезно себя ведут", - сказал Рубио.

При этом он не исключил, что позиция Тегерана может измениться. По словам госсекретаря, президент США Дональд Трамп готов поддержать соглашение, если оно будет отвечать интересам сторон.

"Если будет вырисовываться сделка, то президент первым поддержит ее заключение. Но это не должна быть глупая и плохая сделка", - подчеркнул он.

Рубио также сообщил, что одним из требований Ирана является выплата репараций, против чего выступает Вашингтон.

"Они требуют репараций. Репарации должны выплачивать они, поскольку это они дестабилизируют регион в течение долгого времени", - заявил глава Госдепартамента.

По его словам, Тегеран также требует предоставления крупных денежных сумм.

"Они требуют кучу наличных. И президент ясно дал понять, что этого не произойдет", - добавил Рубио.

Кроме того, госсекретарь предупредил о дальнейшем усилении экономического давления США на Иран.

"Экономическая боль, которую они из-за нас чувствуют, усилится, а не станет слабее. По сути, она будет постепенно усиливаться. Она для Ирана станет еще острее, чем сейчас, через месяц, два и три", - заявил он.