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    Marko Rubio İranın müharibənin başa çatdırılması üçün irəli sürdüyü şərtləri absurd adlandırıb – Əlavə olunub

    Digər ölkələr
    • 10 noyabr, 2026
    • 18:36
    Marko Rubio İranın müharibənin başa çatdırılması üçün irəli sürdüyü şərtləri absurd adlandırıb – Əlavə olunub

    ABŞ İranın müharibənin başa çatdırılması ilə bağlı danışıqlarda irəli sürdüyü şərtləri qəbuledilməz hesab edir və Tehrana qarşı iqtisadi təzyiqi mərhələli şəkildə artırmaq niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ dövlət katibi Marko Rubio Parisdə G7 ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin görüşünün yekunlarına dair keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

    "İran razılaşma əldə etməyi çox istəyir. Problem ondadır ki, onların irəli sürməkdə davam etdikləri şərtlər absurddur. Hazırda, əslində, onlar sadəcə qeyri-ciddi davranırlar", – Rubio bildirib.

    Bununla yanaşı, o, Tehranın mövqeyinin dəyişə biləcəyini istisna etməyib. Dövlət katibinin sözlərinə görə, ABŞ Prezidenti Donald Tramp tərəflərin maraqlarına uyğun olacağı təqdirdə razılaşmanı dəstəkləməyə hazırdır.

    "Əgər razılaşmanın əldə olunması üçün real imkan yaranarsa, Prezident onun imzalanmasını ilk dəstəkləyən şəxs olacaq. Lakin bu, axmaq və pis razılaşma olmamalıdır", – o vurğulayıb.

    Rubio həmçinin bildirib ki, İranın tələblərindən biri reparasiyaların (müharibə təzminatının) ödənilməsidir. Vaşinqton isə buna qarşı çıxır.

    "Onlar reparasiya tələb edirlər. Reparasiyanı özləri ödəməlidirlər, çünki uzun müddətdir regionda sabitliyi pozan tərəf məhz onlardır", – ABŞ Dövlət Departamentinin rəhbəri bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Tehran həmçinin böyük məbləğdə pul vəsaiti tələb edir.

    "Onlar külli miqdarda nağd pul tələb edirlər. Prezident isə bunun baş verməyəcəyini açıq şəkildə bəyan edib", – Rubio əlavə edib.

    Bundan başqa, dövlət katibi ABŞ-nin İrana qarşı iqtisadi təzyiqi daha da artıracağı barədə xəbərdarlıq edib.

    "Onların bizə görə hiss etdikləri iqtisadi ağrı azalmaq əvəzinə daha da artacaq. Əslində, bu təzyiq mərhələli şəkildə güclənəcək. Bir, iki və üç aydan sonra İran bunu indikindən daha kəskin hiss edəcək", – o bildirib.

    Marko Rubio Paris Donald Tramp İran-ABŞ gərginliyi Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Марко Рубио назвал абсурдными условия Ирана для завершения войны - Дополнено
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