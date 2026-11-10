В Грузии назвали условия успешного развития Среднего коридора

Успех Среднего коридора зависит от инвестиций в инфраструктуру и упрощения пограничных процедур.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили на заседании Совета министров Глобальной инициативы по зеленым грузовым коридорам (GGFCI) в турецкой Анталье.

По словам министра, Грузия тесно сотрудничает с региональными партнерами для достижения поставленных целей.

"Зеленый переход также требует инвестиций и климатического финансирования. В этой связи мы приветствуем дальнейшее укрепление сотрудничества с международными финансовыми институтами, партнерами по развитию и частным сектором", – отметила М. Квривишвили.