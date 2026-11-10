В Грузии назвали условия успешного развития Среднего коридора
В регионе
- 10 ноября, 2026
- 18:31
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Успех Среднего коридора зависит от инвестиций в инфраструктуру и упрощения пограничных процедур.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили на заседании Совета министров Глобальной инициативы по зеленым грузовым коридорам (GGFCI) в турецкой Анталье.
По словам министра, Грузия тесно сотрудничает с региональными партнерами для достижения поставленных целей.
"Зеленый переход также требует инвестиций и климатического финансирования. В этой связи мы приветствуем дальнейшее укрепление сотрудничества с международными финансовыми институтами, партнерами по развитию и частным сектором", – отметила М. Квривишвили.
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