İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Mariam Kvrivişvili: Orta Dəhlizin uğuru infrastruktur investisiyalarından asılıdır

    Region
    • 10 noyabr, 2026
    • 18:21
    Mariam Kvrivişvili: Orta Dəhlizin uğuru infrastruktur investisiyalarından asılıdır

    Orta Dəhlizin uğuru infrastruktur investisiyalarından və sərhəd prosedurlarının sadələşdirilməsindən asılıdır.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bunu Gürcüstanın Baş nazirinin müavini, iqtisadiyyat və davamlı inkişaf naziri Mariam Kvrivişvili Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilən Qlobal Yaşıl Yük Dəhlizləri Təşəbbüsü (GGFCI) üzrə Nazirlər Şurasının iclasında bildirib.

    Nazirin sözlərinə görə, Gürcüstan qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olmaq üçün regional tərəfdaşlarla sıx əməkdaşlıq edir.

    "Yaşıl keçid həmçinin investisiyalar və iqlim maliyyələşdirilməsi tələb edir. Bu baxımdan beynəlxalq maliyyə institutları, inkişaf tərəfdaşları və özəl sektorla əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsini alqışlayırıq", - M. Kvrivişvili qeyd edib.

    Mariam Kvirivişvili Orta Dəhliz (Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi) Gürcüstan
    В Грузии назвали условия успешного развития Среднего коридора
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    22:39
    Sibiqa: Ukrayna Qara dənizdə və energetika sahəsində atəşkəslə bağlı təkliflərini təqdim edib
    Digər ölkələr
    22:38
    Niderland hökuməti fikir ayrılıqlarına görə istefaya gedə bilər
    Digər ölkələr
    22:27
    Foto
    Astanada Azərbaycanın Zəfər Günü və Dövlət Bayrağı Günü qeyd olunub
    Xarici siyasət
    22:19
    Maqsud Mahsudov: Gələn il belaruslu rəqibləri də məğlub edib qızıl medal qazanmağa çalışacağıq
    Fərdi
    22:15
    Kvrivişvili: Azərbaycanla əməkdaşlıq Aİ-yə elektrik enerjisi ixracı imkanlarını genişləndirəcək
    Region
    22:08
    Mixail Malkin: Gələcəkdə qızıl medal qazanacağımıza inanırıq
    Fərdi
    22:04
    SEPAH Hörmüzdə neft tankerlərinin partlayışına görə ABŞ-ni günahlandırıb
    Region
    21:59
    Tofiq Əliyev: Gələcəkdə dünya çempionatında qızıl medal qazanacağam
    Fərdi
    21:56
    "Sabah" basketbol komandası "Trabzonspor"u məğlub edib
    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti