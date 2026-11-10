Госсекретарь США: Подготовка встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа продолжается

Подготовка трехсторонней встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, а также председателя КНР Си Цзиньпина продолжается и скоро могут быть хорошие новости на этот счет.

Как передает Report, об этом заявил во время общения с журналистами госсекретарь США Марко Рубио в Париже.

"Стремление к проведению этой встречи есть. Мы работаем над тем, чтобы организовать и должным образом оформить ее. Надеюсь, в скором времени появятся хорошие новости на этот счет", - заявил глава Госдепа США.

Отметим, что трехсторонняя встреча лидеров должна состояться на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). который пройдет 18–19 ноября в Китае.

Ранее WSJ писало, что США и Китай не могут согласовать формат возможной встречи президентов Трампа и Путина с Си Цзиньпином, из-за чего проведение переговоров остается под вопросом.