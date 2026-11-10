WSJ: США и Китай разошлись во взглядах на саммит с РФ

США и Китай не могут согласовать формат возможной встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, который должен пройти в ноябре в китайском Шэньчжэне.

Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собеседников, знакомых с подготовкой переговоров.

По их словам, Пекин хочет провести встречу по заранее прописанному сценарию, согласно которому каждый из лидеров зачитает подготовленное заявление, а возможностей для свободного обсуждения у сторон почти не останется. Администрация Трампа, напротив, настаивает на более свободном обмене мнениями. Переговоры могут пройти на полях саммита АТЭС в Китае 18–19 ноября, однако разногласия по формату и повестке ставят их проведение под вопрос, отмечает газета.

Китайский чиновник рассказал WSJ, что Пекин готов принять трехстороннюю встречу, если предварительная подготовка саммита обеспечит согласованную повестку и "заранее определенный результат". В таком формате Китай готов обсуждать Украину и другие вопросы. Без этой подготовки Пекин предпочел бы отдельные двусторонние встречи, уточнил собеседник.

Еще одно разногласие между сторонами касается контроля над ядерными вооружениями. Трамп заявлял, что рассчитывает обсудить с Путиным и Си "многое, включая денуклеаризацию". Госсекретарь США Марко Рубио также называл возможную встречу шансом обсудить контроль над вооружениями на уровне лидеров трех ядерных держав.

Однако китайский чиновник заявил WSJ, что Пекин не согласится участвовать в трехсторонних переговорах по этому вопросу. Как объясняет газета, Китай опасается закрепить положение, при котором его ядерный арсенал уступает американскому и российскому. При этом администрация США настаивает, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно включать КНР, пишет WSJ.