В Чехии студенты вышли на демонстрации в защиту медиа

В нескольких городах Чехии проходят студенческие акции в поддержку независимости общественно-правовых медиа - Чешского телевидения и Чешского радио.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство ÇTK.

Согласно информации, поводом для протестов стал подготовленный правительством законопроект, предусматривающий изменение системы финансирования государственных вещателей. Документ предполагает отказ от действующей системы концессионных сборов с населения и переход на финансирование за счет госбюджета. 24 октября инициатива прошла первое чтение в парламенте.

Демонстрации состоялись в Праге, Брно, Злине, Остраве, Оломоуце, Пардубице и Пльзене. Студенты выступают против реформы, опасаясь, что новая модель финансирования может поставить под угрозу независимость общественно-правовых медиа.

Протестные акции продолжаются уже несколько недель. Их поддерживают либеральные партии парламентской оппозиции, которые считают предложенные изменения угрозой независимости общественного вещания.

В свою очередь, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал оппозицию не нагнетать напряженность в обществе. По его словам, речь не идет ни о борьбе за независимые медиа, ни об угрозе демократии или подготовке их национализации.