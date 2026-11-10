Макрон и Пашинян обсудили повестку стратегического партнерства Франции и Армении - Обновлено

В Елисейском дворце состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Франции Эмманюэля Макрона.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, Макрон отметил, что сегодняшняя встреча является хорошей возможностью обсудить повестку двусторонних стратегических отношений.

Пашинян выразил благодарность за приглашение на 9-й Парижский форум мира. Он подчеркнул высокий уровень армяно-французских отношений и отметил важность развития и расширения связей по всем направлениям.

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся двустороннего взаимодействия. Был затронут ход совместных проектов в сфере инфраструктуры и других направлениях.

Были обсуждены темы, связанные с дальнейшим развитием сотрудничества Армения-Европейский союз, в том числе с процессом либерализации визового режима и ходом реформ, осуществляемых при поддержке ЕС.

Пашинян и Макрон также обменялись мнениями о региональных событиях и происходящих процессах.

18:14

В Елисейском дворце в Париже проходит встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Франции Эммануэля Макрона.

Как передает Report со ссылкой на Арменпресс, об этом сообщила пресс-секретарь армянского премьера Мелания Арутюнян, опубликовав соответствующую фотографию в Facebook.

Отметим, что Пашинян прибыл во Францию с рабочим визитом для участия в IX Парижском форуме мира.