İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü

    Makron və Paşinyan Fransa-Ermənistan tərəfdaşlığını müzakirə ediblər - Yenilənib

    Digər ölkələr
    • 10 noyabr, 2026
    • 19:42
    Makron və Paşinyan Fransa-Ermənistan tərəfdaşlığını müzakirə ediblər - Yenilənib

    Yelisey sarayında Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan və Fransa Prezidenti Emmanuel Makron arasında görüş keçirilib.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, Makron bugünkü görüşün ikitərəfli strateji münasibətlərin gündəliyini müzakirə etmək üçün yaxşı fürsət olduğunu qeyd edib.

    Paşinyan 9-cu Paris Sülh Forumuna dəvətə görə minnətdarlığını bildirib. O, Ermənistan-Fransa münasibətlərinin yüksək səviyyəsini vurğulayıb və bütün istiqamətlər üzrə əlaqələrin inkişafının və genişləndirilməsinin vacibliyini qeyd edib.

    Həmsöhbətlər ikitərəfli qarşılıqlı əlaqələrə dair məsələləri müzakirə ediblər. İnfrastruktur sahəsində və digər istiqamətlərdə birgə layihələrin gedişatına toxunulub.

    Ermənistan-Avropa İttifaqı əməkdaşlığının gələcək inkişafı, o cümlədən viza rejiminin liberallaşdırılması prosesi və Aİ-nin dəstəyi ilə həyata keçirilən islahatların gedişatı ilə bağlı mövzular müzakirə olunub.

    Paşinyan və Makron həmçinin regional hadisələr və baş verən proseslər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.

    Parisdə Yelisey sarayında Fransa Prezidenti Emmanuel Makronla Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan arasında görüş keçirilib.

    "Report" "Armenpress"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Baş nazirinin mətbuat katibi Melaniya Arutyunyan "Facebook"da müvafiq fotoşəkili paylaşaraq məlumat yayıb.

    Qeyd edək ki, Paşinyan IX Paris Sülh Forumunda iştirak etmək üçün Fransaya işgüzar səfər edib.

    Nikol Paşinyan Paris Emmanuel Makron Ermənistan Fransa
    Макрон и Пашинян обсудили повестку стратегического партнерства Франции и Армении - Обновлено
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    22:41
    Rusiya-Ukrayna danışıqlarının yeni raundu gələn həftə keçiriləcək
    Digər ölkələr
    22:35
    Argentina millisi baş məşqçisi Lionel Skaloni ilə müqavilənin müddətini uzadıb
    Futbol
    22:32
    ABŞ-də neft hasilatı rekord həddə çatıb
    Energetika
    22:17
    Rusiya Ukraynanın neft-qaz obyektini sıradan çıxarıb
    Digər ölkələr
    22:06
    Rusiya Konstantinovkada minatəmizləmə işlərinə başlamağa hazırdır
    Region
    22:06
    Foto
    Azərbaycan Çexiyanın ən iri neft təchizatçısıdır
    Xarici siyasət
    21:55
    Foto
    Video
    Dublində Azərbaycanın Avropaya qaz ixracının artırılması imkanları müzakirə olunub
    Xarici siyasət
    21:50
    Ayxan Abbasov: "Millimizin futbolçuları hazırda yaxşı formadadırlar"
    Futbol
    21:46
    Nəvəsinin andiçmə mərasiminə gedərkən itən kişinin meyiti tapılıb
    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti