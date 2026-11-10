Москва и Киев на переговорах в Абу-Даби договорились о масштабном обмене пленными

По итогам первого дня трехсторонних переговоров США, Украины и РФ в ОАЭ удалось достичь договоренности о масштабном обмене пленными в ближайшее время.

Как передает Report, об этом сообщают украинские медиа со ссылкой на источники, близкие к украинской переговорной группе.

Деталей пока не приводится.

Предыдущий обмен военнопленными между РФ и Украиной состоялся 23 октября.

Ранее глава Офиса президента Кирилл Буданов, направляясь в Абу-Даби в составе украинской делегации для участия в мирных переговорах, заявил, что одним из приоритетов обсуждения станет гуманитарное направление, в частности активизация обмена военнопленными.