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    Москва и Киев на переговорах в Абу-Даби договорились о масштабном обмене пленными

    Другие страны
    • 10 ноября, 2026
    • 18:37
    Москва и Киев на переговорах в Абу-Даби договорились о масштабном обмене пленными

    По итогам первого дня трехсторонних переговоров США, Украины и РФ в ОАЭ удалось достичь договоренности о масштабном обмене пленными в ближайшее время.

    Как передает Report, об этом сообщают украинские медиа со ссылкой на источники, близкие к украинской переговорной группе.

    Деталей пока не приводится.

    Предыдущий обмен военнопленными между РФ и Украиной состоялся 23 октября.

    Ранее глава Офиса президента Кирилл Буданов, направляясь в Абу-Даби в составе украинской делегации для участия в мирных переговорах, заявил, что одним из приоритетов обсуждения станет гуманитарное направление, в частности активизация обмена военнопленными.

    Российско-украинский конфликт Обмен пленными
    Moskva və Kiyev Əbu-Dabidəki danışıqlarda genişmiqyaslı əsir mübadiləsi barədə razılığa gəliblər
    44 filmi
    44 filmi

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