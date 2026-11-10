Москва и Киев на переговорах в Абу-Даби договорились о масштабном обмене пленными
Другие страны
- 10 ноября, 2026
- 18:37
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По итогам первого дня трехсторонних переговоров США, Украины и РФ в ОАЭ удалось достичь договоренности о масштабном обмене пленными в ближайшее время.
Как передает Report, об этом сообщают украинские медиа со ссылкой на источники, близкие к украинской переговорной группе.
Деталей пока не приводится.
Предыдущий обмен военнопленными между РФ и Украиной состоялся 23 октября.
Ранее глава Офиса президента Кирилл Буданов, направляясь в Абу-Даби в составе украинской делегации для участия в мирных переговорах, заявил, что одним из приоритетов обсуждения станет гуманитарное направление, в частности активизация обмена военнопленными.
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