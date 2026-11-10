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    Нацбанк Казахстана впервые разместил токенизированные ноты на $22 млн

    В регионе
    • 10 ноября, 2026
    • 18:47
    Нацбанк Казахстана впервые разместил токенизированные ноты на $22 млн

    Национальный банк Казахстана впервые разместил краткосрочные ноты в токенизированной форме на сумму 10 млрд тенге (около $22 млн).

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Нацбанка республики.

    "Национальный банк Республики Казахстан впервые разместил краткосрочные ноты в токенизированной форме на площадке цифровых финансовых активов Казахстанской фондовой биржи (KASE). Размещение стало практическим шагом по внедрению цифровых финансовых активов на рынке государственных ценных бумаг", - говорится в сообщении.

    Аукцион состоялся 9 ноября. Ноты одного выпуска были предложены инвесторам одновременно в традиционной и токенизированной формах.

    Общий объем размещения составил 50 млрд тенге (около $111 млн), из которых 10 млрд тенге пришлось на токенизированные ноты.

    Срок обращения ценных бумаг составляет 91 день, а средневзвешенная доходность - 15,72% годовых.

    Совокупный спрос достиг 70,2 млрд тенге (около $156 млн), превысив объем предложения в 1,4 раза.

    Расчеты по сделкам и начало обращения нот запланированы на 11 ноября.

    Казахстан
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