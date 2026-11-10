Нацбанк Казахстана впервые разместил токенизированные ноты на $22 млн

Национальный банк Казахстана впервые разместил краткосрочные ноты в токенизированной форме на сумму 10 млрд тенге (около $22 млн).

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Нацбанка республики.

"Национальный банк Республики Казахстан впервые разместил краткосрочные ноты в токенизированной форме на площадке цифровых финансовых активов Казахстанской фондовой биржи (KASE). Размещение стало практическим шагом по внедрению цифровых финансовых активов на рынке государственных ценных бумаг", - говорится в сообщении.

Аукцион состоялся 9 ноября. Ноты одного выпуска были предложены инвесторам одновременно в традиционной и токенизированной формах.

Общий объем размещения составил 50 млрд тенге (около $111 млн), из которых 10 млрд тенге пришлось на токенизированные ноты.

Срок обращения ценных бумаг составляет 91 день, а средневзвешенная доходность - 15,72% годовых.

Совокупный спрос достиг 70,2 млрд тенге (около $156 млн), превысив объем предложения в 1,4 раза.

Расчеты по сделкам и начало обращения нот запланированы на 11 ноября.