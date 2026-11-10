Число погибших при взрыве на заводе в Измире достигло 18

Число погибших в результате мощного взрыва на заводе HABAŞ в провинции Измир возросло до 18 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом сообщил заместитель министра юстиции Турции Джан Тунджай.

По его словам, тело одного рабочего до сих пор не удалось обнаружить, и поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, что 9 ноября на металлургическом заводе HABAŞ в районе Алиага провинции Измир на западе Турции произошел взрыв. Ранее сообщалось о 17 погибших.