İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    İzmirdə metallurgiya zavodunda partlayışda ölənlərin sayı 18-ə çatıb

    Region
    • 10 noyabr, 2026
    • 18:25
    İzmirdə metallurgiya zavodunda partlayışda ölənlərin sayı 18-ə çatıb

    İzmirin Aliağa rayonunda yerləşən HABAŞ Dəmir-Polad Fabrikində baş verən güclü partlayış nəticəsində həyatını itirən işçilərin sayı 18-ə yüksəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.

    Türkiyənin ədliyyə nazirinin müavini Can Tuncay bildirib ki, bir işçinin meyitini hələ də tapmaq mümkün olmayıb və axtarış-xilasetmə işləri davam etdirilir.

    Zavodda partlayış İzmir Türkiyə Cümhuriyyəti
    Число погибших при взрыве на заводе в Измире достигло 18
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    22:39
    Sibiqa: Ukrayna Qara dənizdə və energetika sahəsində atəşkəslə bağlı təkliflərini təqdim edib
    Digər ölkələr
    22:38
    Niderland hökuməti fikir ayrılıqlarına görə istefaya gedə bilər
    Digər ölkələr
    22:27
    Foto
    Astanada Azərbaycanın Zəfər Günü və Dövlət Bayrağı Günü qeyd olunub
    Xarici siyasət
    22:19
    Maqsud Mahsudov: Gələn il belaruslu rəqibləri də məğlub edib qızıl medal qazanmağa çalışacağıq
    Fərdi
    22:15
    Kvrivişvili: Azərbaycanla əməkdaşlıq Aİ-yə elektrik enerjisi ixracı imkanlarını genişləndirəcək
    Region
    22:08
    Mixail Malkin: Gələcəkdə qızıl medal qazanacağımıza inanırıq
    Fərdi
    22:04
    SEPAH Hörmüzdə neft tankerlərinin partlayışına görə ABŞ-ni günahlandırıb
    Region
    21:59
    Tofiq Əliyev: Gələcəkdə dünya çempionatında qızıl medal qazanacağam
    Fərdi
    21:56
    "Sabah" basketbol komandası "Trabzonspor"u məğlub edib
    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti