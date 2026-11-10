İzmirdə metallurgiya zavodunda partlayışda ölənlərin sayı 18-ə çatıb
Region
- 10 noyabr, 2026
- 18:25
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İzmirin Aliağa rayonunda yerləşən HABAŞ Dəmir-Polad Fabrikində baş verən güclü partlayış nəticəsində həyatını itirən işçilərin sayı 18-ə yüksəlib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.
Türkiyənin ədliyyə nazirinin müavini Can Tuncay bildirib ki, bir işçinin meyitini hələ də tapmaq mümkün olmayıb və axtarış-xilasetmə işləri davam etdirilir.
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