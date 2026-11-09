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    Число погибших при взрыве на заводе в Измире возросло до 10 человек - Обновлено-4

    В регионе
    • 09 ноября, 2026
    • 17:55
    Число погибших при взрыве на заводе в Измире возросло до 10 человек - Обновлено-4

    Число погибших в результате взрыва на металлургическом заводе HABAŞ в провинции Алиага в Измире достигло 10 человек.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на администрацию губернатора Измира.

    Согласно обновленным данным, в результате инцидента 10 человек получили ранения, а 8 человек остаются под завалами.

    По факту произошедшего взрыва возбуждено уголовное дело.

    Число погибших в результате взрыва на металлургическом заводе HABAŞ в провинции Алиага в Измире достигло 6 человек.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении администрации губернатора Измира.

    Отмечается, что по последним данным, 13 человек получили ранения, состояние 3 из них оценивается как тяжелое. Поиски еще 8 человек под завалами продолжаются.

    Число погибших в результате взрыва на металлургическом заводе HABAŞ Dəmir-Polad в провинции Алиага в Измире возросло до трех.

    Как сообщает Report, об этом заявила администрация губернатора Измира.

    Отмечается, что еще 14 человек пострадали, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

    Кроме того, под завалами, образовавшимися в результате взрыва, могут находиться 10 человек.

    В результате взрыва на металлургическом заводе HABAŞ Dəmir-Polad в провинции Алиага в Измире погиб один человек.

    Как сообщает Report, об этом написал министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу на своей странице в социальной сети X.

    По его словам, в результате происшествия пострадали 14 человек. Состояние троих из них оценивается как тяжелое.

    На металлургическом заводе HABAŞ Demir-Çelik в провинции Алиага в Измире (Турция) произошел взрыв.

    Как передает Report, об этом сообщает Haber Global.

    Информация о причинах взрыва и возможных пострадавших пока не поступала.

    На место происшествия направлены пожарные расчеты и бригады скорой помощи.

    Взрыв на заводе Измир Турция
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