Число погибших при взрыве на заводе в Измире возросло до 10 человек - Обновлено-4
- 09 ноября, 2026
- 17:55
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Число погибших в результате взрыва на металлургическом заводе HABAŞ в провинции Алиага в Измире достигло 10 человек.
Об этом сообщает Report со ссылкой на администрацию губернатора Измира.
Согласно обновленным данным, в результате инцидента 10 человек получили ранения, а 8 человек остаются под завалами.
По факту произошедшего взрыва возбуждено уголовное дело.
Число погибших в результате взрыва на металлургическом заводе HABAŞ в провинции Алиага в Измире достигло 6 человек.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении администрации губернатора Измира.
Отмечается, что по последним данным, 13 человек получили ранения, состояние 3 из них оценивается как тяжелое. Поиски еще 8 человек под завалами продолжаются.
Число погибших в результате взрыва на металлургическом заводе HABAŞ Dəmir-Polad в провинции Алиага в Измире возросло до трех.
Как сообщает Report, об этом заявила администрация губернатора Измира.
Отмечается, что еще 14 человек пострадали, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Кроме того, под завалами, образовавшимися в результате взрыва, могут находиться 10 человек.
В результате взрыва на металлургическом заводе HABAŞ Dəmir-Polad в провинции Алиага в Измире погиб один человек.
Как сообщает Report, об этом написал министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу на своей странице в социальной сети X.
По его словам, в результате происшествия пострадали 14 человек. Состояние троих из них оценивается как тяжелое.
На металлургическом заводе HABAŞ Demir-Çelik в провинции Алиага в Измире (Турция) произошел взрыв.
Как передает Report, об этом сообщает Haber Global.
Информация о причинах взрыва и возможных пострадавших пока не поступала.
На место происшествия направлены пожарные расчеты и бригады скорой помощи.