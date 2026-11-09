İzmirdəki zavodda partlayışda ölənlərin sayı 10-a çatıb - Yenilənib-4
- 09 noyabr, 2026
- 17:49
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Türkiyənin İzmir vilayətinin Aliağa rayonunda yerləşən HABAŞ Dəmir-Polad Zavodunda partlayışda ölənlərin sayı 10-a çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İzmir Valiliyi məlumat yayıb.
Hadisə nəticəsinə 10 nəfərin yaralandığı, 8 nəfərin isə dağıntılar altında qaldığı bildirilir.
Baş vermiş partlayışla əlaqədar cinayət işi açılıb.
Türkiyənin İzmir vilayətinin Aliağa rayonunda yerləşən HABAŞ Dəmir-Polad Zavodunda partlayışda ölənlərin sayı 6-ya çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İzmir Valiliyi məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, son rəqəmlərə görə, 3-ü ağır olmaqla 13 nəfər yaralanıb. 8 nəfərin isə dağıntılar altında axtarışları davam etdirilir.
Türkiyənin İzmir vilayətinin Aliağa rayonunda yerləşən HABAŞ Dəmir-Polad Zavodunda partlayışda ölənlərin sayı 3-ə çatıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə İzmir Valiliyi məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, 3-ü ağır olmaqla 14 nəfər isə yaralanıb.
Həmçinin partlayış nəticəsində yaranan dağıntılar altında 10 nəfərin qaldığı bildirilir.
Türkiyənin İzmir vilayətinin Aliağa rayonunda yerləşən HABAŞ Dəmir-Polad Zavodunda partlayışda 1 nəfər ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin səhiyyə naziri Kemal Memişoğlu "X" sosial media hesabında yazıb.
Nazir qeyd edib ki, hadisə nəticəsində 15 nəfər yaralanıb. Onlardan 3-nün vəziyyəti ağırdır.
İzmir’de bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangından etkilenen vatandaşlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan olayda maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan 14 vatandaşımızdan 3’ünün durumu ağır olup hastanelerimizde tedavileri sürmektedir. Ekiplerimiz bölgede teyakkuz hâlinde, süreci yakından takip etmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan ve afetten muhafaza eylesin.— Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) November 9, 2026
Türkiyənin İzmir vilayətinin Aliağa rayonunda yerləşən HABAŞ Dəmir-Polad Zavodunda partlayış baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, əraziyə çoxlu sayda yanğınsöndürmə briqadaları, təcili tibbi yardım qrupları və polis əməkdaşları cəlb olunub.