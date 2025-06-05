В Лерике обнаружили тело пропавшего без вести мужчины, подозреваемый в его убийстве задержан

В селе Монидигях Лерикского района обнаружено тело 35-летнего Шахина Шарифова, пропавшего без вести 1 июня.

В селе Монидигях Лерикского района обнаружено тело 35-летнего Шахина Шарифова, пропавшего без вести 1 июня.

Как сообщает Report , на теле были найдены следы от огнестрельных ранений в области головы и туловища.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры, был задержан и арестован подозреваемый в совершении преступления 34-летний житель Лерикского района Эльшан Агаев.

По месту его жительства были обнаружены и изъяты использованный при совершении преступления пистолет Макарова со стертым номером, один магазин к нему и 159 патронов.

В связи с фактом возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведется следствие.