О нас

В Лерике обнаружили тело пропавшего без вести мужчины, подозреваемый в его убийстве задержан

В Лерике обнаружили тело пропавшего без вести мужчины, подозреваемый в его убийстве задержан В селе Монидигях Лерикского района обнаружено тело 35-летнего Шахина Шарифова, пропавшего без вести 1 июня.
Происшествия
5 июня 2025 г. 00:12
В Лерике обнаружили тело пропавшего без вести мужчины, подозреваемый в его убийстве задержан

В селе Монидигях Лерикского района обнаружено тело 35-летнего Шахина Шарифова, пропавшего без вести 1 июня.

Как сообщает Report, на теле были найдены следы от огнестрельных ранений в области головы и туловища.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры, был задержан и арестован подозреваемый в совершении преступления 34-летний житель Лерикского района Эльшан Агаев.

По месту его жительства были обнаружены и изъяты использованный при совершении преступления пистолет Макарова со стертым номером, один магазин к нему и 159 патронов.

В связи с фактом возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведется следствие.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Lerikdə itkin düşən şəxsin meyiti tapılıb, saxlanılan var

Другие новости из категории

МЧС: Информации о пострадавших и разрушениях после землетрясения в Лерике не поступало
МЧС: Информации о пострадавших и разрушениях после землетрясения в Лерике не поступало
5 июня 2025 г. 00:21
В Лерике произошло землетрясение
В Лерике произошло землетрясение
4 июня 2025 г. 23:49
Трое иностранцев выдворены из Азербайджана за организацию незаконных религиозных собраний
Трое иностранцев выдворены из Азербайджана за организацию незаконных религиозных собраний
4 июня 2025 г. 17:22
Разыскиваемый Интерполом мужчина экстрадирован из ОАЭ в Азербайджан 
Разыскиваемый Интерполом мужчина экстрадирован из ОАЭ в Азербайджан 
4 июня 2025 г. 17:14
Из Украины в Азербайджан экстрадирован разыскиваемый гражданин
Из Украины в Азербайджан экстрадирован разыскиваемый гражданин
4 июня 2025 г. 17:13
В Азербайджане возбуждены уголовные дела по фактам нанесения ущерба природе на более 45 тыс. манатов
В Азербайджане возбуждены уголовные дела по фактам нанесения ущерба природе на более 45 тыс. манатов
4 июня 2025 г. 16:27
Обвиняемому в присвоении 163 тыс. манатов сотруднику отеля вынесен приговор
Обвиняемому в присвоении 163 тыс. манатов сотруднику отеля вынесен приговор
4 июня 2025 г. 15:38
Операция против наркоторговли в Баку: задержаны 7 человек, изъято 18 кг наркотиков
Операция против наркоторговли в Баку: задержаны 7 человек, изъято 18 кг наркотиков
4 июня 2025 г. 15:34
В Огузе жених попал в ДТП в день своей свадьбы
В Огузе жених попал в ДТП в день своей свадьбы
4 июня 2025 г. 14:42
За минувшие сутки с банковских карт граждан похищено около 10 тыс. манатов
За минувшие сутки с банковских карт граждан похищено около 10 тыс. манатов
4 июня 2025 г. 13:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi