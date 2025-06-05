Замглавы МВД Армении оказался родственником вора в законе

Министр внутренних дел Армении Арпине Саркисян подтвердила, что новый начальник полиции страны и ее заместитель Арам Казарян является родственником т.н. вора в законе Артура Казаряна.

Министр внутренних дел Армении Арпине Саркисян подтвердила, что новый начальник полиции страны и ее заместитель Арам Казарян является родственником т.н. вора в законе Артура Казаряна.

Об этом Report сообщает со ссылкой на армянские СМИ.

Глава МВД заверила, что это не повлияет на работу Арама Казаряна: "Армения очень маленькая страна, и у каждого могут быть разные контакты, родственники".

Местные СМИ отмечают, что Арам и Артур Казаряны являются двоюродными братьями.

"Криминальный авторитет", известный как Туй Канакерский, был ликвидирован во время разборки между преступными группировками в 2021 году.