О нас

Замглавы МВД Армении оказался родственником вора в законе

Замглавы МВД Армении оказался родственником вора в законе Министр внутренних дел Армении Арпине Саркисян подтвердила, что новый начальник полиции страны и ее заместитель Арам Казарян является родственником т.н. вора в законе Артура Казаряна.
В регионе
5 июня 2025 г. 01:35
Замглавы МВД Армении оказался родственником вора в законе

Министр внутренних дел Армении Арпине Саркисян подтвердила, что новый начальник полиции страны и ее заместитель Арам Казарян является родственником т.н. вора в законе Артура Казаряна.

Об этом Report сообщает со ссылкой на армянские СМИ.

Глава МВД заверила, что это не повлияет на работу Арама Казаряна: "Армения очень маленькая страна, и у каждого могут быть разные контакты, родственники".

Местные СМИ отмечают, что Арам и Артур Казаряны являются двоюродными братьями.

"Криминальный авторитет", известный как Туй Канакерский, был ликвидирован во время разборки между преступными группировками в 2021 году.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda yeni polis rəisi qanuni oğrunun qohumudur

Самое важное

Президент Азербайджана позвонил президенту ОАЭ
Президент Азербайджана позвонил президенту ОАЭ
30 мая 2025 г. 19:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi