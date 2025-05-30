Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ

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Азербайджан занимает особое место в энергетической стратегии Европы, играя роль ключевого партнера по обеспечению энергетической безопасности и диверсификации поставок. Чехия, поддерживая общие цели ЕС в рамках "зеленого" перехода и устойчивого развития, стремится укрепить двустороннее сотрудничество с Баку - от традиционных поставок углеводородов до совместных инициатив в сфере возобновляемой энергетики, энергоэффективности и декарбонизации.

В интервью Report заместитель генерального директора секции энергетики Министерства промышленности и торговли Чехии Петр Бинхак рассказал о приоритетах Праги в энергетическом диалоге с Азербайджаном, перспективах инвестиций в «зеленые» технологии, а также о значении Южного газового коридора для региональной стабильности.

Представляем интервью читателям:

- Азербайджан традиционно остается важным экспортером нефти и газа. В каком формате Чехия видит дальнейшее сотрудничество в сфере ископаемого топлива? Насколько велик интерес к наращиванию импорта азербайджанских энергоресурсов?

- Азербайджан на протяжении многих лет является надежным и значимым поставщиком нефти в Чехию, и мы высоко ценим это устойчивое партнерство, основанное на взаимном доверии и стратегических интересах. Чехия по-прежнему привержена поддержанию этого сотрудничества, которое оказалось важным для нашей энергетической безопасности.

В прошлом между чешским оператором нефтепроводов MERO и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) уже велись переговоры о возможных альтернативных маршрутах транспортировки нефти в обход нефтепровода "Дружба". Такие варианты остаются актуальными и сегодня, особенно с учетом необходимости диверсификации поставок.

Несмотря на то, что Чехия твердо движется в сторону более устойчивого и низкоуглеродного энергетического будущего, ископаемые энергоносители, в том числе нефть, сохранят значимость в ближайшие десятилетия. В связи с этим сохраняется интерес к обеспечению и потенциальному увеличению импорта энергоносителей из Азербайджана. Однако реализация альтернативных маршрутов поставок зависит от геополитических условий и стабильности стран регионов, через которые проходят транзитные маршруты.

- Как Чехия оценивает потенциал Азербайджана в развитии возобновляемой энергетики? В каких направлениях чешские компании могли бы участвовать - в проектировании, инжиниринге, поставке оборудования?

- Азербайджан рассматривается нами как перспективный партнер в сфере возобновляемой энергетики, особенно с учетом активных усилий страны по снижению зависимости от ископаемого топлива и диверсификации энергобаланса. Благоприятные природные условия для развития солнечной, ветровой и гидроэнергетики, а также стремление правительства довести долю возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии до 30% к 2030 году положительно оцениваются заинтересованными сторонами Чехии.

Чешские компании обладают широким спектром компетенций - от разработки и инжиниринга до поставок специализированного оборудования. Совершенствование нормативно-правовой базы и открытость Азербайджана для иностранных инвестиций еще больше повышают привлекательность страны для чешских участников рынка.

- Как Чехия оценивает роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы? Рассматриваются ли долгосрочные контракты или новые механизмы поставок?

- Чехия рассматривает Азербайджан как важного и стратегического партнера в деле укрепления энергетической безопасности Европы, и мы это подтвердили на встрече по Южному газовому коридору в этом году. Хотя в настоящий момент Чехия в основном получает газ через СПГ-терминалы в Северном море и трубопроводы из Норвегии, мы рассматриваем Азербайджан как важное звено в дальнейшей диверсификации источников и маршрутов поставок.

Эта диверсификация критически важна для повышения устойчивости энергетической системы ЕС. Очевидно, что реализация масштабных проектов по добыче и развитию инфраструктуры для укрепления энергобезопасности Европы требует долгосрочной предсказуемости - именно поэтому мы открыты к обсуждению контрактов, которые обеспечат стабильность поставок на перспективу.

- Насколько активно Чехия сотрудничает с Азербайджаном в рамках общеевропейского “зеленого перехода”? Есть ли конкретные инициативы, направленные на снижение углеродного следа и внедрение экологически чистых технологий?

- Чехия активно взаимодействует с Азербайджаном в продвижении "зеленого перехода" в Европе, и это сотрудничество развивается на нескольких стратегических уровнях, которое охватывает развитие возобновляемых источников энергии, энергоэффективность и "зеленые технологии". В 2021 году между нашими странами было подписано соглашение о сотрудничестве в энергетической сфере, охватывающее не только традиционные углеводородные ресурсы, но и возобновляемые источники энергии, энергоэффективность и энергосбережение - как в жилом секторе, так и на крупных промышленных объектах.

Соглашение предусматривает обмен опытом, проведение совместных семинаров и обучающих программ, а также создание Совместной рабочей группы для координации инициатив в области энергетического сотрудничества. Эти направления были дополнительно рассмотрены в апреле 2024 года на уровне министров иностранных дел, где обсуждался потенциал взаимодействия в сферах "зеленой" и возобновляемой энергетики.

В апреле 2025 года Чехия выступила одним из организаторов международной конференции "Инновационные пути к зеленому будущему: Устойчивая энергетика и сокращение выбросов", которая прошла в Университете ADA в Баку. Мероприятие стало важной платформой для обмена опытом между государственными структурами, экспертами и бизнесом. Чешские компании также представили свои практические решения, направленные на поддержку энергетического перехода и снижение углеродного следа. Участие Чехии в COP29, принимающей стороной которой выступил в прошлом году Азербайджан, подчеркивает нашу приверженность климатическим целям и укреплению международного партнерства в сфере "зеленого перехода".