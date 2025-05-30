Петр Бинхак: Азербайджан является перспективным партнером Чехии в сфере возобновляемой энергетики

Азербайджан рассматривается Чехией как перспективный партнер в сфере возобновляемой энергетики, особенно с учетом активных усилий страны по снижению зависимости от ископаемого топлива и диверсификации энергобаланса.

Чехия рассматривает Азербайджан в качестве перспективного партнера в сфере возобновляемой энергетики, особенно с учетом активных усилий страны по снижению зависимости от ископаемого топлива и диверсификации энергобаланса.

Об этом в интервью Report сказал заместитель генерального директора секции энергетики Министерства промышленности и торговли Чехии Петр Бинхак.

"Благоприятные природные условия для развития солнечной, ветровой и гидроэнергетики, а также стремление правительства довести долю возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии до 30% к 2030 году положительно оцениваются заинтересованными сторонами Чехии", - сказал замгендира.

По его словам, Чешские компании обладают широким спектром компетенций - от разработки и инжиниринга до поставок специализированного оборудования.

"Совершенствование нормативно-правовой базы и открытость Азербайджана для иностранных инвестиций еще больше повышают привлекательность страны для чешских участников рынка", - отметил П.Бинхак.

Он подчеркнул, что Чехия активно взаимодействует с Азербайджаном в продвижении "зеленого перехода" в Европе, и это сотрудничество развивается на нескольких стратегических уровнях, которое охватывает развитие возобновляемых источников энергии, энергоэффективность и "зеленые технологии".

"В 2021 году между нашими странами было подписано соглашение о сотрудничестве в энергетической сфере, охватывающее не только традиционные углеводородные ресурсы, но и возобновляемые источники энергии, энергоэффективность и энергосбережение - как в жилом секторе, так и на крупных промышленных объектах.

Соглашение предусматривает обмен опытом, проведение совместных семинаров и обучающих программ, а также создание Совместной рабочей группы для координации инициатив в области энергетического сотрудничества. Эти направления были дополнительно рассмотрены в апреле 2024 года на уровне министров иностранных дел, где обсуждался потенциал взаимодействия в сферах "зеленой" и возобновляемой энергетики", - добавил П. Бинхак.

C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.