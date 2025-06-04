Селим Гювен: ACWA Power заинтересована в проектах трансграничной "зеленой энергетики" с участием Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ

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Компания ACWA Power, один из крупнейших международных инвесторов в сфере возобновляемой энергетики, играет важную роль в развитии зеленой энергетики в Азербайджане и странах Центральной Азии. ACWA Power с 2020 года активно реализует в Азербайджане проекты в области ветровой энергетики и водообеспечения, а также рассматривает возможности участия в международных зеленых энергетических коридорах, связывающих регион с Европой.

В рамках 30-го Бакинского энергетического форума генеральный директор ACWA Power по Азербайджану и Турции Селим Гювен рассказал в интервью Report о стратегических приоритетах компании, ключевых проектах, а также об участии в трансрегиональных инициативах по передаче чистой энергии.

Представляем читателям интервью:

- Какие конкретные шаги предпринимает ACWA Power в направлении реализации проекта “Зеленый энергетический коридор” между Центральной Азией и Европой? В каком качестве компания участвует - как инвестор или в другой роли? И заинтересована ли компания в переговорах с правительствами или партнерами в рамках реализации проекта?

- ACWA Power активно работает в Центральной Азии, особенно в Узбекистане и Азербайджане. У нас крупные инвестиции в Узбекистане и расширяющееся портфолио в Азербайджане. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии как наземных, так и морских ветровых и солнечных проектов в Азербайджане, в том числе в Нахчывани, а также изучаем новые возможности в Турции.

Региональные энергетические взаимосвязи мы рассматриваем как дополнительную возможность использовать богатые природные ресурсы региона не только для внутреннего потребления, но и для экспорта на рынки с высоким спросом - будь то Европа или другие государства, заинтересованные в устойчивых источниках чистой энергии.

Для нас такие трансграничные проекты - это не только инвестиционная возможность, но и важнейшие государственные инициативы. Мы внимательно следим за развитием подобных проектов, заинтересованы в участии и готовы содействовать их реализации, способствуя полному раскрытию энергетического потенциала региона.

- Какие инвестиции у ACWA Power сейчас есть в Азербайджане? Планируется ли расширение портфеля проектов в стране?

- ACWA Power начала работу в Азербайджане в 2020 году. Мы сотрудничаем с государственными структурами над формированием устойчивого энергетического портфеля. В 2024 году мы начали строительство ветровой электростанции мощностью 240 МВт - это первый и крупнейший в Азербайджане проект в области ветроэнергетики, реализуемый частным девелопером. Он обеспечит электроэнергией около 300 тысяч домохозяйств и позволит ежегодно избежать выброса порядка 400 тысяч тонн CO₂. Завершение строительства ожидается к концу 2025 года.

Кроме того, мы были выбраны для реализации проекта по опреснению воды из Каспийского моря мощностью 300 тысяч кубометров в сутки. В случае успешного завершения переговоров и подписания контракта, мы готовы оперативно приступить к строительству. Реализация проекта запланирована до 2028 года.

Также мы активно изучаем новые направления: от дополнительных ветровых установок и систем хранения энергии на батарейной основе до перспективных проектов морской ветроэнергетики и межрегиональных энергетических линий - как в направлении Турции, так и через Черное море в Европу.

- Какие инициативы ACWA Power реализует в области декарбонизации? Планируется ли внедрение углеродно-нейтральных решений в Азербайджане?

- ACWA Power - это компания “зеленого перехода”. Мы разрабатываем проекты в сфере солнечной и ветровой энергетики, активно участвуем в продвижении решений по декарбонизации. В числе наших приоритетов - развитие водородной энергетики, особенно "зеленого водорода", который имеет ключевое значение для отраслей, где сложно снизить выбросы другими методами.

Кроме того, мы рассматриваем гибкие и переходные виды топлива как часть переходной энергетической архитектуры. В настоящее время около 50% нашего портфеля приходится на углеродно-нейтральные и возобновляемые источники энергии. К 2030 году мы планируем увеличить эту долю до 80%.