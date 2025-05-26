Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce

Национальное налоговое и таможенное управление Венгрии (NTCA) готово поделиться с Азербайджаном результатами внедрения национальной системы eVÁM, которая предназначена для эффективного управления поступающими из e-commerce почтовыми отправлениями.

Национальное налоговое и таможенное управление Венгрии (NTCA) готово поделиться с Азербайджаном результатами внедрения национальной системы eVÁM, которая предназначена для эффективного управления поступающими из e-commerce почтовыми отправлениями.

Об этом в интервью Report сказал заместитель комиссара по таможне и международным делам NTCA, бригадный генерал Кристоф Петер Бакаи (Kristóf Péter Bakai).

По его словам, одним из приоритетов сотрудничества таможенных органов Венгрии и Азербайджана является цифровизация процедур, особенно в контексте электронной торговли.

"Кроме того, важное место в повестке сотрудничества занимает подготовка и развитие кадров. Особенно мы ценим совместную работу в специализированных направлениях, таких как дрессировка служебных собак, которая уже доказала свою практическую эффективность и потенциал для дальнейшего расширения. Мы регулярно организуем совместные учебные визиты, в ходе которых специалисты обмениваются методиками дрессировки и изучают международный опыт. Это способствует повышению профессионального уровня и расширению международных контактов в этой специализированной области", - заявил К. Бакаи.

Генерал также подчеркнул важность развития и укрепления сотрудничества между таможенными администрациями двух стран посредством взаимного обмена знаниями, опытом и передовой практикой в сфере борьбы с таможенными правонарушениями: "Нашей целью является укрепление взаимодействия для эффективного предотвращения, расследования и пресечения нарушений, наносящих ущерб экономическим, фискальным, культурным и торговым интересам обеих стран. Уверены, что тесная координация и оперативный обмен информацией между нашими таможенными службами существенно повысят эффективность борьбы с таможенными правонарушениями".

C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.