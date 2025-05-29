Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря

Ведется активная подготовка к проведению саммита, посвященного проблеме обмеления Каспийского моря. Точная дата и подробности мероприятия будут объявлены в ближайшее время.

Азербайджан инициировал проведение саммита, посвященного проблеме обмеления Каспийского моря, точная дата и повестка мероприятия будут объявлены в ближайшее время.

Об этом казахстанскому бюро Report заявил представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев.

Он подчеркнул, что в настоящее время ведется активная работа в рамках подготовки к проведению такого саммита.

"Мы пригласили все прикаспийские государства к проведению соответствующих консультаций и обсуждению вопроса обмеления Каспийского моря. В настоящее время профильные министерства и ведомства (прикаспийских стран) ведут активную работу над повесткой дня и определением сроков проведения этого масштабного мероприятия", - сказал Бабаев.

По его словам, несколько дней назад в Санкт-Петербурге состоялся Невский экологический конгресс, где одна из сессий была посвящена проблеме обмеления Каспия: "Там также проходили очень содержательные и серьезные дискуссии. Сегодня (в рамках Астанинского международного форума, AIF2025) такие обсуждения продолжаются у нас - мы проводим встречи с представителями компетентных структур Казахстана, а также сотрудничаем с международными организациями, особенно с Программой ООН по окружающей среде (UNEP). Совместно мы разрабатываем стратегию по смягчению последствий этого крайне тревожного процесса, который затрагивает не только прикаспийские государства, но и весь регион в целом".

Представитель президента Азербайджана по вопросам климата призвал признать серьезность проблемы обмеления Каспия, напомнил о трагических примерах экологических катастроф, таких как высыхание озера Урмия и Аральского моря.

"Мы уже стали свидетелями последствий экологических катастроф, подобных тем, что произошли с озером Урмия в Иране и Аральским морем, расположенным между Казахстаном и Узбекистаном. Сейчас аналогичная угроза нависла над Каспийским морем. Это приводит к внутренней миграции - люди покидают прибрежные регионы как вокруг Урмии, так и Арала. В результате возникает серьезная социальная проблема для всего региона. Поэтому нам необходимо совместно продумать меры по смягчению этих угроз. Все прикаспийские страны должны действовать сообща, используя в том числе международный опыт. В этом контексте UNEP оказывает нам значительную поддержку", - добавил Мухтар Бабаев.

Он подчеркнул, что Азербайджан и Казахстан тесно взаимодействуют для решения проблемы обмеления Каспия.