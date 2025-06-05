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США наложили вето на резолюцию СБ ООН о прекращении огня в Газе

США наложили вето на резолюцию СБ ООН о прекращении огня в Газе США наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа.
Другие страны
5 июня 2025 г. 00:23
США наложили вето на резолюцию СБ ООН о прекращении огня в Газе

США наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Reuters.

"Соединенные Штаты ясно дали понять, что не поддержат никакую меру, которая не осуждает ХАМАС и не призывает его разоружиться и покинуть Газу", — приводит агентство слова и.о. постпреда США при ООН Дороти Ши перед голосованием в Совете Безопасности.

По ее словам, документ "подорвет дипломатические усилия по достижению прекращения огня и придаст смелости ХАМАС".

Остальные 14 членов Совбеза проголосовали за проект резолюции.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ BMT TŞ-nın Qəzzada atəşkəslə bağlı qətnaməsinə veto qoyub

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