США наложили вето на резолюцию СБ ООН о прекращении огня в Газе

США наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа.

США наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Reuters.

"Соединенные Штаты ясно дали понять, что не поддержат никакую меру, которая не осуждает ХАМАС и не призывает его разоружиться и покинуть Газу", — приводит агентство слова и.о. постпреда США при ООН Дороти Ши перед голосованием в Совете Безопасности.

По ее словам, документ "подорвет дипломатические усилия по достижению прекращения огня и придаст смелости ХАМАС".

Остальные 14 членов Совбеза проголосовали за проект резолюции.