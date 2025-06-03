Министр Гвинеи-Бисау: Мы начинаем налаживать сотрудничество с Азербайджаном по ключевым секторам экономики - ЭКСКЛЮЗИВ

Азербайджан и Гвинея-Бисау сегодня подпишут меморандум о взаимопонимании в сельском хозяйстве.

Азербайджан и Гвинея-Бисау сегодня подпишут меморандум о взаимопонимании в сельском хозяйстве.

Об этом сообщил Report министр окружающей среды, биоразнообразия и действий по борьбе с изменением климата Гвинея-Бисау Вириату Луиш Суареш Кассама в кулуарах 30-го юбилейного Бакинского энергетического форума.

По его словам, правительство Гвинеи-Бисау начинает налаживать сотрудничество с правительством Азербайджана.

“В декабре я посетил Баку вместе с министром иностранных дел Гвинеи-Бисау и главами ключевых министерств, отвечающих за стратегические сектора экономики, - сообщил министр. - Мы начали прорабатывать направления сотрудничества в сферах нефтегазодобычи, сельского хозяйства, изменения климата и охраны окружающей среды. Все эти процессы находятся в активной стадии”.

По его словам, в рамках визита в Азербайджан сегодня планируется подписание меморандума о взаимопонимании с Министерством сельского хозяйства страны.

В. Кассама также отметил, что сформирована совместная рабочая группа, которая займется вопросами взаимодействия в сфере upstream между Азербайджаном и Гвинеей-Бисау.

“Мы рассчитываем, что до конца текущего года удастся приступить к реализации соглашений, над которыми уже ведется активная работа”, - добавил он.